Жертвами столкновения двух машин в Карачаево-Черкесии стали четыре человека

МЧС: четыре человека погибли в ДТП в Карачаево-Черкесии

Столкновение автомобилей Lada Priora и Mercedes в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии привело к гибели четырех человек. Еще двух пострадавших из поврежденных машин достали спасатели, сообщила пресс-служба МЧС.

В ведомстве уточнили, что водители не поделили дорогу на выезде из станицы Зеленчукской при движении в сторону станицы Сторожевой.

Прибывшие на место спасатели при помощи гидравлических инструментов достали из искореженных после столкновения машин двух пострадавших, которых передали прибывшим на место медикам.

Что стало причиной аварии, пока неизвестно.

Сегодня же стало известно о гибели пешехода, получившего смертельные травмы от наезда легковушки на трассе в Верхнеуральском районе Челябинской области. По данным регионального управления МВД, его сбил ехавший в попутном направлении автомобиль Ford Focus. Правоохранители приступили к установлению всех обстоятельств аварии.