Водитель иномарки насмерть сбил пешехода под Челябинском

Смертельная авария произошла в Верхнеуральском районе Челябинской. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.

Согласно данным ведомства, водитель машины Ford Focus в вечернее время сбил пешехода на трассе. Тот шел по дороге в попутном направлении.

Пострадавший скончался на месте. Правоохранители организовали проверку.