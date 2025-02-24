Водитель иномарки насмерть сбил пешехода под Челябинском
Смертельная авария произошла в Верхнеуральском районе Челябинской. Подробности сообщило Ura.ru со ссылкой на УГИБДД по региону.
Согласно данным ведомства, водитель машины Ford Focus в вечернее время сбил пешехода на трассе. Тот шел по дороге в попутном направлении.
Пострадавший скончался на месте. Правоохранители организовали проверку.
Встреча экскурсоводов местных школьных музеев прошла в Можайске
Новые парковочные места сделают на Центральной улице в Черноголовке
Подмосковье приняло участие в турнире по боксу в честь 80-летия Победы
Ежегодная велосипедная гонка «Снежные дюны» прошла в Лобне
Детский сад построят в ЖК «Новоград Монино» в Щелкове
Волонтеров из Лыткарина наградили за помощь бойцам СВО
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте