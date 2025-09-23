Жертвами пожара в подольской квартире стали двое детей

Источник 360.ru: двое детей умерли после пожара в квартире в Подольске

Смертельное отравление угарным газом получили два брата двух и четырех лет во время пожара в квартире на Флотском проезде в Подольске. Об этом 360.ru сообщил источник.

Он пояснил, что возгорание в помещение оказалось не очень масштабным. Но из-за закрытых окон в комнате скопился угарный газ, который привел к отравлению детей.

Источник подчеркнул, что мальчиков пытались реанимировать прибывшие на место спасатели, потушившие пламя. Но все попытки вернуть детей к жизни успехом не увенчались.

По данным собеседника 360.ru, погибшие братья воспитывались в многодетной семье. Старший ребенок живет отдельно от родителей. Отец в день пожара находился на работе.

В пресс-службе регионального СК сообщили, что мать детей задержали. По предварительной версии, она оставила детей одних и закрыла дверь на ключ. Женщину заподозрили в причинении смерти по неосторожности.

Выяснение всех обстоятельств случившегося поставили на контроль в прокуратуре Московской области.

