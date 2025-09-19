Ребенок и двое взрослых пострадали при пожаре в Приморском районе Петербурга

Огонь охватил двухкомнатную квартиру площадью 45 квадратных метров в Приморском районе Санкт-Петербурга. Возгорание случилось в четверг, 18 сентября, в 11:35. Об этом сайту gazeta.spb сообщили в пресс-службе городского ГУ МЧС России.

По данным ведомства, мебель и домашние вещи загорелись на площади пяти квадратных метров в одной из комнат. В 11:56 спасателям удалось полностью ликвидировать пожар.

Среди пострадавших — мужчина, женщина и ребенок. Их экстренно доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. В тушении пламени участвовали четыре единицы специальной техники и 18 сотрудников пожарно-спасательных подразделений.