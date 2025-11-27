Жертвами пожара в Гонконге стали 65 человек

При пожаре в высотках в Гонконге погибли 65 человек. Об этом сообщила местная газета South China Morning Post .

«Число погибших возросло с 55 до 65, число раненых возросло до 70», — указали авторы материала.

Ранее сообщалось, что количество жертв возгорания достигло 55.

Пожар охватил четыре высотных здания жилого комплекса Wang Fuk Court накануне. Пламя начало распространятся с бамбуковых лесов вокруг дома. Власти проведут уголовное расследование для выяснения причин ЧП. По подозрению в непредумышленном убийстве задержали троих.

По данным СМИ, заблокированными в зданиях остаются минимум 62 человека.