Свыше 60 человек остались заблокированными в горевших высотках в Гонконге

Более 60 человек все еще заблокированы в высотках жилого комплекса в специальном административном районе Гонконг. Об этом сообщила газета South China Morning Post .

«Шестьдесят два человека остаются заблокированными в семи зданиях», — уточнили журналисты.

По их данным, 76 человек госпитализировали, из них 15 пострадавших находятся в критическом состоянии. Спасательные работы продолжаются.

Центральное телевидение КНР сообщило, что власти страны направили к месту ЧП специальную рабочую группу для оказания помощи в ликвидации пожара.

Жертвами случившегося стали 55 человек. Огонь распространился по бамбуковым строительным лесам вокруг зданий — пламя охватило все четыре высотки.