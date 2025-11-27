Число жертв пожара в Гонконге достигло 55 человек

В результате пожара в жилом комплексе в Гонконге погибли 5 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая .

Один из самых мощных пожаров за последние 17 лет охватил высотные здания жилого комплекса Wang Fuk Court.

Пожар начался с бамбуковых строительных лесов, возведенных вокруг зданий по плану реновации жилого комплекса. В 14:52 (09:52 по московскому времени) огонь вспыхнул в первом здании, затем распространился на два других. В 18:47 (13:47 по московскому времени) стало известно о возгорании в четвертом здании. Вскоре все четыре здания охватило пламя.

Пресс-секретарь генерального консульства РФ в Гонконге Екатерина Богучарская сообщила РИА «Новости», что россиян среди погибших или пострадавших в пожаре в жилом комплексе Wang Fuk Court не обнаружено.

В середине июня этого года на фабрике фейерверков Hunan Shanzhou в Китае прогремел взрыв. Спасатели достали рабочих из-под завалов, ранения различной степени тяжести в результате обрушения получили шесть человек. Один сотрудник компании погиб.