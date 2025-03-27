Ребенок погиб при крушении батискафа в Египте

При крушении туристического батискафа в Хургаде погибли шесть человек, в том числе ребенок. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Еще двое туристов пропали без вести. Большинство экскурсантов уцелели и уже вернулись в отель, 13 человек попали в больницу.

Батискаф затонул днем в километре от берега. На борту находились 45 туристов, в том числе дети. Все они из России, отдыхали от туроператора «Библио Глобус» и жили в отеле Serry Beach Resort. В программу экскурсии входили трансфер до пирса и погружение на глубину до 22 метров, туристы хотели осмотреть коралловые рифы.

По предварительной информации, один из пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф, из-за чего судно перевернулось и разгерметизировалось.