Жертвами крупного пожара в Яхроме стали двое мужчин и женщина
Жертвами пожара в Яхроме стали двое мужчин и одна женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
Возгорание произошло в частном доме, огонь охватил 70 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили тела трех человек.
Спасатели предполагают, что пожар мог вспыхнуть по двум причинам. Первая — нарушение правил эксплуатации или неисправность печи. Вторая — неосторожное обращение с огнем во время курения.
Окончательные выводы о причине произошедшего сделают по результатам пожарно-технической экспертизы.
Ранее пожар случился в жилом доме в Завьяловском районе Удмуртской Республики. Огонь разгорелся на площади 95 квадратных метров. В результате ЧП погиб хозяин жилья.
Глав недружественных стран не пригласят на 80-ю годовщину Победы
СМИ сообщили о раке у Олега Меньшикова. Агент актера назвала эти сообщения бредом
Москвичам пообещали по-февральски холодную погоду
Горная порода обрушилась в шахте «Уралкалия» в Соликамске
Жертвами крупного пожара в Яхроме стали двое мужчин и женщина
Саратовский вице-губернатор Пивоваров ушел в отставку. Этот пост он занимал почти 9 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте