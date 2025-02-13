Жертвами крупного пожара в Яхроме стали двое мужчин и женщина

Жертвами пожара в Яхроме стали двое мужчин и одна женщина. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Возгорание произошло в частном доме, огонь охватил 70 квадратных метров. Прибывшие на место ЧП спасатели обнаружили тела трех человек.

Спасатели предполагают, что пожар мог вспыхнуть по двум причинам. Первая — нарушение правил эксплуатации или неисправность печи. Вторая — неосторожное обращение с огнем во время курения.

Окончательные выводы о причине произошедшего сделают по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее пожар случился в жилом доме в Завьяловском районе Удмуртской Республики. Огонь разгорелся на площади 95 квадратных метров. В результате ЧП погиб хозяин жилья.