Мужчина стал жертвой пожара в селе под Ижевском

Пожар уничтожил жилой дом в Завьяловском районе Удмуртской Республики. Смертельное возгорание произошло в селе Люк. Об этом сообщает сайт izhlife.ru со ссылкой на председателя регионального Госкомитета по делам ГО и ЧС Андрея Шуткина.
По его информации, огонь охватил конструкции дома и веранды на площади 95 квадратных метров. В результате погиб хозяин жилья 1975 года рождения.
По предварительной версии, причиной происшествия могла стать неосторожность при курении. Сейчас сотрудники компетентных органов проводят процессуальную проверку.
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