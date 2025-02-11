Мужчина стал жертвой пожара в селе под Ижевском

Пожар уничтожил жилой дом в Завьяловском районе Удмуртской Республики. Смертельное возгорание произошло в селе Люк. Об этом сообщает сайт izhlife.ru со ссылкой на председателя регионального Госкомитета по делам ГО и ЧС Андрея Шуткина.

По его информации, огонь охватил конструкции дома и веранды на площади 95 квадратных метров. В результате погиб хозяин жилья 1975 года рождения.

По предварительной версии, причиной происшествия могла стать неосторожность при курении. Сейчас сотрудники компетентных органов проводят процессуальную проверку.