Пожар в частном доме в Подмосковье унес жизни трех человек

Три человека погибли при пожаре в частном доме в городе Яхрома в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.
«В городе Яхрома загорелся частный дом в садовом товариществе Яхонт. Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на 70 квадратах. При тушении обнаружены тела трех человек», — заявили в ведомстве.
К ликвидации огня привлекли 26 спасателей и восемь единиц техники. Дознаватели МЧС вместе с представителями Следкома начали устанавливать причину случившегося.
Ранее пожар произошел в Пензенской области в селе Мордовский Ишим. Огонь охватил крышу дома площадью 40 квадратных метров, само здание полностью выгорело внутри. После тушения пламени специалисты нашли тело 86-летней хозяйки жилья.
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