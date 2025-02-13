Пожар в частном доме в Подмосковье унес жизни трех человек

Три человека погибли при пожаре в частном доме в городе Яхрома в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В городе Яхрома загорелся частный дом в садовом товариществе Яхонт. Огнеборцы МЧС России ликвидировали пожар на 70 квадратах. При тушении обнаружены тела трех человек», — заявили в ведомстве.

К ликвидации огня привлекли 26 спасателей и восемь единиц техники. Дознаватели МЧС вместе с представителями Следкома начали устанавливать причину случившегося.

Ранее пожар произошел в Пензенской области в селе Мордовский Ишим. Огонь охватил крышу дома площадью 40 квадратных метров, само здание полностью выгорело внутри. После тушения пламени специалисты нашли тело 86-летней хозяйки жилья.