Женщину и ребенка спасли из-под лавины в Дагестане

Женщину и ребенка спасли из-под лавины, обрушившейся на жилой дом в селе Шайтли Цунтинского района Дагестана. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления МЧС.

О происшествии в региональном МЧС сообщили утром. Спасательный вертолет решили не задействовать из-за непогоды, но он был готов к немедленному вылету, если понадобится.

«Нашли, живые. Сами сельчане спасли», — рассказал 360.ru местный житель.

Пострадавших доставили в участковую больницу села Шаури.

Ранее правительственная комиссия под руководством главы МЧС Александра Куренкова ввела в Дагестане и Чечне режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Такое решение приняли из-за масштабного наводнения. В регионах остаются подтопленными более 1300 жилых домов и 90 участков автодорог.