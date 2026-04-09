В Дагестане и Чечне ввели режим ЧС федерального уровня из-за наводнения

В Дагестане и Чечне из-за масштабного наводнения ввели режим чрезвычайной ситуации федерального характера. Такое решение приняла правительственная комиссия под председательством главы МЧС Александра Куренкова, сообщил «Интерфакс» .

Ранее в обоих регионах действовал режим ЧС регионального уровня. В четверг главы МЧС, Минприроды и Минстроя прибыли в Махачкалу, чтобы координировать работы по ликвидации последствий стихии.

Сильные дожди прошли 28 марта, а затем 4 и 5 апреля. Они вызвали масштабное наводнение в Дагестане. Режим ЧС ввели в Махачкале, Хасавюрте, Буйнакске, Дагестанских Огнях, Каспийске, а также в нескольких районах республики.

Сейчас в республике остаются подтопленными 1339 жилых домов и 90 участков автомобильных дорог. В общей сумме ущерб от паводков составил как минимум один миллиард рублей.