Женщина заперлась в квартире с пятимесячным ребенком и пригрозила покончить с собой

Источник: 360.ru: москвичка пригрозила покончить с собой и заперлась с ребенком

Москвичка заперлась в квартире на Можайском шоссе с пятимесячным ребенком и грозится покончить с собой. Об этом 360.ru сообщил источник.

В экстренные службы обратилась мать забаррикадировавшейся женщины. К месту ЧП приехали спецслужбы. С москвичкой общаются через дверь.

Подробности происшествия выясняются. Информация о состоянии здоровья закрывшейся женщины не поступала.

Ранее в Саратове в гаражном кооперативе нашли тела двух девочек и их матери. По версии следствия, женщина завела машину, чтобы согреться. Но в замкнутом пространстве бокса девочки могли отравиться угарным газом. При осмотре тел детей следов насильственной смерти не обнаружили.