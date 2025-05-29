Женщина заперлась в квартире с пятимесячным ребенком и пригрозила покончить с собой

Москвичка заперлась в квартире на Можайском шоссе с пятимесячным ребенком и грозится покончить с собой. Об этом 360.ru сообщил источник.
В экстренные службы обратилась мать забаррикадировавшейся женщины. К месту ЧП приехали спецслужбы. С москвичкой общаются через дверь.
Подробности происшествия выясняются. Информация о состоянии здоровья закрывшейся женщины не поступала.
Ранее в Саратове в гаражном кооперативе нашли тела двух девочек и их матери. По версии следствия, женщина завела машину, чтобы согреться. Но в замкнутом пространстве бокса девочки могли отравиться угарным газом. При осмотре тел детей следов насильственной смерти не обнаружили.
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