Пропавших в Саратове мать с двумя дочерьми нашли мертвыми в гараже

В Саратове нашли мать и двух дочек, пропавших 8 мая. Девочек нашли в салоне машины в гараже, рядом лежала их мать, сообщил телеканал «Саратов 24» .

В полицию с заявлением о пропаже обратился супруг 8 мая. Спустя пять дней в гаражном кооперативе «Жигули» в одном из боксов обнаружили пропавших — тела девочек трех и семи лет были в салоне, мать лежала рядом с машиной.

Следователи возбудили уголовное дело. Во время осмотра тел детей криминалисты не обнаружили признаков насильственной смерти.

По версии следствия, женщина завела машину, чтобы согреться. Но в замкнутом пространстве бокса девочки могли отравиться угарным газом. Предположительно, женщина покончила с собой, увидев мертвых дочерей.

Жительницу Ставрополья будут судить за истязание детей. Женщина целый месяц морила троих детей голодом, а также издевалась над ними.