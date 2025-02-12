Женщина выбросила своего годовалого ребенка в море в Турции

В Турции задержали женщину, которая выбросила своего годовалого ребенка в море в районе Сеферихисар в Измире. Об этом сообщил телеканал TRT Habertürk .

Правоохранителям об этом сообщили очевидцы, которые увидели, как женщина вошла в море с ребенком на руках. Они и спасли его, вытащив из воды.

На место происшествия направили сотрудников жандармерии и медицинскую бригаду. Ребенка доставили в государственную больницу Сеферихисар. Его жизнь сейчас вне опасности.

После изучения камер видеонаблюдения установили личность женщины. Ее опознали. Правоохранители задержали 30-летнюю мать.

По данным телеканала, у женщины имеются проблемы с психикой.

Ранее в Бибирево мужчина угрожал сожительнице, что выбросит в окно квартиры ее годовалого ребенка. Предположительно, неадекват находился в состоянии наркотического опьянения. На место происшествия выезжали спецслужбы.