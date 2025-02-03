Мужчина грозился выбросить годовалого ребенка из окна в Бибирево

Мужчина заперся с годовалым ребенком своей сожительницы в квартире на улицк Коненкова в Бибирево. Об этом 360.ru сообщил источник.
«Грозится выбросить его в окно. [Мужчина] предположительно в наркотическом опьянении», — сказал источник.
На место происшествия выехали спецслужбы. Информация о состоянии мальчика не поступала. Подробности происшествия уточняются.
В конце ноября прошлого года в Иркутске отец избил, а затем выбросил 17-летнюю дочь из окна из-за ее внешнего вида. Пострадавшую госпитализировали. Медики диагностировали у подростка черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
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