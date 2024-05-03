Женщина с ребенком оказалась заблокированы в горящей квартире в Москве | 360°

Эксклюзив 03 мая 2024, 09:27 Женщина с ребенком оказалась заблокированы в горящей квартире в Москве Источник 360.ru: сотрудники МЧС спасли трех человек из горящей квартиры в Москве РИА «Новости»

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Женщина и ребенок не смогли самостоятельно выбраться из горящей квартиры на Сиреневом бульваре в Москве. Подробности 360.ru сообщил источник.

Возгорание произошло в панельном доме на пятом этаже. Очевидцы рассказали, что из окна одной квартиры валил дым, женщина с ребенком звала на помощь.

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«Дым из окна, люди кричат: „помогите“», — рассказали свидетели пожара.

К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Сначала спасли ребенка, эвакуировать с пятого этажа собирались еще двоих человек.

«Установили подъемный механизм. Спасено два человека», — сообщил позже источник.

Всего спасли троих человек, в том числе несовершеннолетнего. Их передали медикам.

Ранее из горевшей квартиры на западе Москвы спасли шесть человек, в том числе трех детей. Пожар начался в пятиэтажном доме на Тучковской улице.