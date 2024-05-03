Женщина с ребенком оказалась заблокированы в горящей квартире в Москве | 360°

03 мая 2024, 09:27
Женщина с ребенком оказалась заблокированы в горящей квартире в Москве
Источник 360.ru: сотрудники МЧС спасли трех человек из горящей квартиры в Москве
Женщина и ребенок не смогли самостоятельно выбраться из горящей квартиры на Сиреневом бульваре в Москве. Подробности 360.ru сообщил источник.
Возгорание произошло в панельном доме на пятом этаже. Очевидцы рассказали, что из окна одной квартиры валил дым, женщина с ребенком звала на помощь.
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«Дым из окна, люди кричат: „помогите“», — рассказали свидетели пожара.
К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС. Сначала спасли ребенка, эвакуировать с пятого этажа собирались еще двоих человек.
«Установили подъемный механизм. Спасено два человека», — сообщил позже источник.
Всего спасли троих человек, в том числе несовершеннолетнего. Их передали медикам.
Ранее из горевшей квартиры на западе Москвы спасли шесть человек, в том числе трех детей. Пожар начался в пятиэтажном доме на Тучковской улице.
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