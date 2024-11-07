Женщина рухнула с «обрыва» и сломала ребра в театре в Петербурге

В Петербурге женщина оступилась на лестнице в театре ЛДМ и сломала четыре ребра, получила травмы головы, тазобедренного сустава и легких. Она рассказала об этом сайту 78.ru .

Пострадавшая решила сходить на мюзикл «Мастер и Маргарита» и выбрала место на балконе. После представления она оступилась на ступени в темноте, упала и ударилась спиной о противоположную лестницу.

«Шла и не знала, что там будет такая высокая ступень, даже не предполагала, минимум сантиметров 40. Это даже не ступень, это просто обрыв, где начинается проход. Не было ни поручня, ни ступеней вниз — ничего», — сказала она.

Женщина почувствовала сильный удар и от болевого шока некоторое время не могла говорить. Ей помогла другая зрительница, которая случайно оказалась рядом. Именно она вызвала скорую помощь.

Врачи диагностировали у петербурженки перелом четырех ребер, травму головы и тазобедренного сустава, обнаружили жидкость в легких и гематому на лице. Администрация театра извинилась перед ней, но женщина решила написать заявление в полицию.

Еще один несчастный случай произошел в Сургуте. Мальчик во время занятия в бассейне не смог вынырнуть. Врачи ввели его в искусственную кому.