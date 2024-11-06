Ребенок впал в кому после бассейна в Сургуте

«Известия»: в Сургуте мальчик едва не утонул в бассейне и попал в реанимацию

В Сургуте 13-летний мальчик впал в кому после занятия в бассейне. Он нырнул по заданию инструктора, но так и не поднялся на поверхность. Об этом сообщил источник «Известий» .

Ребенок занимался в секции оздоровительного плавания больше трех лет. Занятия проходили хорошо, кроме последнего, которое было 5 ноября. Мальчики отрабатывали погружение под воду с задержкой дыхания. Вынырнули все, кроме одного.

Ребенка вытащили из бассейна и вызвали скорую помощь. Врачи ввели его в искусственную кому.

Похожий случай произошел в Свердловской области. Девятилетний мальчик пришел в бассейн без родителей в компании друзей. Он заплыл на глубину и утонул. Другие посетители заметили его не сразу, ребенок провел под водой около четырех минут. Из двух дежуривших в тот день спасателей один вышел, а другой отвлекся. Пострадавший оказался в реанимации.