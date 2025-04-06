Женщина пострадала в ДТП в Хамовниках

Автомобили BMW и Kia не поделили дорогу на 3-й Фрунзенской улице в Хамовниках. Об этом 360.ru сообщил источник.
Водителя BMW — 55-летнюю женщину — увезли в больницу с подозрением на сотрясение. О других пострадавших информация не поступала.
Причины аварии выясняются. На месте происшествия работают спецслужбы.
Ранее водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом в Подмосковье. Автомобилист выехал на «встречку» и врезался в ЛиАЗ. В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия.
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