Женщина пострадала в ДТП в Хамовниках

Автомобили BMW и Kia не поделили дорогу на 3-й Фрунзенской улице в Хамовниках. Об этом 360.ru сообщил источник.

Водителя BMW — 55-летнюю женщину — увезли в больницу с подозрением на сотрясение. О других пострадавших информация не поступала.

Причины аварии выясняются. На месте происшествия работают спецслужбы.

Ранее водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом в Подмосковье. Автомобилист выехал на «встречку» и врезался в ЛиАЗ. В распоряжении 360.ru появилось видео с места происшествия.