«Просто груда металла». Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом в Подмосковье

Последствия смертельного ДТП с автобусом в Подмосковье сняли на видео

Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом на трассе в А-104 Подмосковье. На записи видно, что легковушка превратилась в груду металла.

Мужчина за рулем Renault вылетел на «встречку» и врезался в ЛиАЗ. Водитель легковушки погиб.

«Просто груда металла», — прокомментировал автор видео, оказавшегося в распоряжении 360.ru.

На месте ДТП работают спецслужбы. Подробности аварии выясняются.

Ранее пятеро детей и восемь взрослых пострадали в аварии с автобусом на трассе в Якутии. Пятерых человек госпитализировали, остальным назначили амбулаторное лечение.