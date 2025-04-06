«Просто груда металла». Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом в Подмосковье

Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом на трассе в А-104 Подмосковье. На записи видно, что легковушка превратилась в груду металла.
Мужчина за рулем Renault вылетел на «встречку» и врезался в ЛиАЗ. Водитель легковушки погиб.
«Просто груда металла», — прокомментировал автор видео, оказавшегося в распоряжении 360.ru.
На месте ДТП работают спецслужбы. Подробности аварии выясняются.
Ранее пятеро детей и восемь взрослых пострадали в аварии с автобусом на трассе в Якутии. Пятерых человек госпитализировали, остальным назначили амбулаторное лечение.
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