Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом в Подмосковье

Смертельное ДТП произошло на 114-м километре трассы «Москва — Дмитров — Дубна». Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус в Талдомском городском округе. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.