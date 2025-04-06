Водитель легковушки погиб в ДТП с автобусом в Подмосковье

Фото: Пресс-служба МВД

Смертельное ДТП произошло на 114-м километре трассы «Москва — Дмитров — Дубна». Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в автобус в Талдомском городском округе. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки Renault, допустил выезд на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом марки ЛиАЗ», — уточнили в МВД.

Находившийся за рулем мужчина погиб на месте. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все детали аварии.

ГУ МВД России по Московской области
Фото: ГУ МВД России по Московской области

Ранее смертельная авария произошла на юге Москвы: автомобиль врезался в столб. В машину спасателям удалось попасть через окно, дверь открыли изнутри. Водителя без сознания вытащили из авто, медики констатировали смерть.

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