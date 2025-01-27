Женщина пострадала при взрыве газового баллона в Балашихе

Взрыв произошел в квартире многоэтажного дома на улице Строителей в Ломоносовском районе. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о случившемся поступила в 18:48 по московскому времени. Очевидцы рассказали, что после хлопка выбило окно, на улице рядом с домом обнаружили осколки стекла.

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб. Пожара после взрыва не произошло. Причины происшествия пока не назывались.

По данным Telegram-канала «112», в квартире взорвался туристический газовый баллон. Взрывной волной в квартире выбило окно и межкомнатную дверь. В этот момент в помещении находилась женщина. Пострадавшую доставили в больницу с серьезными ожогами рук и лица.

Ранее газовый баллон взорвался на рынке на Калужском шоссе в поселении Мосрентген. Пострадал один человек.