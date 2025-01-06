Газовый баллон взорвался в Новой Москве

Источник 360.ru: при взрыве баллона на рынке в Новой Москве есть пострадавшие

Газовый баллон взорвался в одном из павильонов рынка на Калужском шоссе в поселении Мосрентген Новомосковского административного округа Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru.

При взрыве пострадал один человек, его отправили в больницу. Еще двоих осматривают медики. Взрыв прогремел во время приготовления пищи. Обошлось без последующего возгорания.

«В результате разгерметизации подводки к баллонам произошел хлопок», — отметил собеседник 360.ru.

Позже источник уточнил, что вторым пострадавшим оказался 17-летний подросток. Его тоже госпитализировали.

UPD: все пострадавшие — граждане соседнего государства. У обратившихся за медицинской помощью не зафиксировали серьезных травм.

Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств происшествия. По данным ведомства, пострадали двое сотрудников кафе — мужчина и женщина. Также ожоги получил 17-летний родственник одного из пострадавших, который находился на кухне заведения.

Ранее RT сообщал, что один человек пострадал при взрыве газа в доме в Сочи. Мужчину отправили в больницу с ожогами. В результате взрыва были частично разрушены конструкции второго этажа.