Женщина и 12-летняя девочка сгорели на пожаре в Казани
Утром 10 февраля в многоэтажном доме по улице Гаврилова в Казани произошел пожар с погибшими. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
ЧП случилось в квартире на шестом этаже, там загорелись личные вещи и мебель. Пожарные спасли из огня шесть человек, в том числе двух детей.
Под обломками в горевшей квартире обнаружили тела 12-летней девочки и 41-летней женщины. Причины пожара устанавливаются.
Возгорание ликвидировали на 40 квадратных метрах. Всего на месте работали 24 специалиста и семь единиц специальной техники МЧС.
Также утром в понедельник один ребенок и четверо взрослых пострадали при пожаре в восьмиэтажном доме на юго-западе Москвы.
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