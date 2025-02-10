Женщина и 12-летняя девочка сгорели на пожаре в Казани

Утром 10 февраля в многоэтажном доме по улице Гаврилова в Казани произошел пожар с погибшими. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

ЧП случилось в квартире на шестом этаже, там загорелись личные вещи и мебель. Пожарные спасли из огня шесть человек, в том числе двух детей.

Под обломками в горевшей квартире обнаружили тела 12-летней девочки и 41-летней женщины. Причины пожара устанавливаются.

Возгорание ликвидировали на 40 квадратных метрах. Всего на месте работали 24 специалиста и семь единиц специальной техники МЧС.

Также утром в понедельник один ребенок и четверо взрослых пострадали при пожаре в восьмиэтажном доме на юго-западе Москвы.