Один ребенок и четверо взрослых пострадали при пожаре в Москве

Источник 360.ru: один ребенок и 4 взрослых пострадали при пожаре в Москве

Пожар случился в восьмиэтажном доме на юго-западе Москвы, пять человек пострадали, среди них один ребенок. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, происшествие случилось в Гагаринском районе, на улице Вавилова. Загорелась двухкомнатная квартира на втором этаже. Огонь распространился на площади 20 квадратных метров.

Специалисты спасли девять человек, пятеро из них пострадали — в том числе один ребенок. Четверых пострадавших отправили в больницу, а несовершеннолетний отказался от госпитализации.

Ранее пожар случился на северо-востоке Москвы. Огонь разгорелся в двухэтажном жилом доме. Внутри находились газовые баллоны, прибывшие на место специалисты вытащили их. Также к горящему дому приехал владелец здания. По его словам, внутри никого не было.