Женщина чуть не вывалилась из окна третьего этажа в Москве

В Москве спасали женщину, которая чуть не выпала из окна третьего этажа. Об этом сообщил источник 360.ru.

ЧП произошло в переулке Огородная Слобода в Басманном районе. Спасатели сначала поговорили с женщиной через окно соседей, а затем помогли ей спуститься с помощью автолестницы.

Как отметил источник, женщина была в неадекватном состоянии. Ее передали медикам скорой. В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом спасения.

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