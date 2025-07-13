Женщина чуть не вывалилась из окна третьего этажа в Москве

В Москве спасали женщину, которая чуть не выпала из окна третьего этажа. Об этом сообщил источник 360.ru.
ЧП произошло в переулке Огородная Слобода в Басманном районе. Спасатели сначала поговорили с женщиной через окно соседей, а затем помогли ей спуститься с помощью автолестницы.
Как отметил источник, женщина была в неадекватном состоянии. Ее передали медикам скорой. В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом спасения.
Ранее запертый родственниками из-за злоупотребления алкоголем москвич в поисках горячительного вывалился из квартиры на четвертом этаже в доме на Семеновской набережной. Мужчина приземлился на багажник припаркованной под окнами машины.
Туристов в Мариуполе стало больше: экспресс-обзор городского пляжа
Путин объяснил, почему 25 лет назад заявил Ельцину о неготовности стать президентом
Концерт в поддержку бойцов СВО прошел в Орехово-Зуеве
Петербург накроет гроза и град в воскресенье
Платформа «Деловое собрание» укрепила деловые мосты между властью и бизнесом
Подъезды в домах на улицах Спартаковская и Мичурина отремонтируют в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте