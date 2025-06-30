Мужчина выпал с четвертого этажа на машину в центре Москвы

Запертый родственниками из-за злоупотребления алкоголем москвич в поисках горячительного выпал из квартиры на четвертом этаже в доме на Семеновской набережной. Об этом 360.ru сообщил источник и подтвердил сосед мужчины.

По данным источника, москвич приземлился на багажник припаркованной под окнами машины. Очевидцы происшествия вызвали на место сотрудников полиции и бригаду скорой помощи.

Сосед в комментарии 360.ru заявил, что подобное мужчина совершал и раньше. В последний раз он упал на асфальт с другой стороны дома, но не получил никаких травм.

«Его постоянно закрывают родственники, потому что он за алкоголем ходит. Он живет один и выпрыгнул. Ногами шевелил и был в создании после падения», — заявил собеседник 360.ru.

Он добавил, что владельца пострадавшей машины на месте в момент происшествия не было.

На минувшей неделе в больницу Норильска доставили выпавшего из окна ребенка возрастом один год и восемь месяцев. По данным регионального СК, мальчик залез на подоконник и упал, оставшись без присмотра родителей. В ведомстве добавили, что начали проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия.