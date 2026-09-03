Жена рассказала о состоянии туриста из Хабаровска, впавшего в кому в Таиланде

Мужчина из Хабаровска, попавший в больницу в Таиланде, находится в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту 360.ru сообщила его жена Марина.

По ее словам, накануне муж чувствовал себя лучше, пришел в сознание. Появилась надежда, что худшее позади. Но сегодня вернулись бред и галлюцинации.

«Сегодня я приехала в обед, он опять бредит, галлюцинации. Слава богу, хоть температуры нет, потому что раньше температура была под 40», — поделилась женщина.

Мужчина лежит в большой общей палате на несколько десятков человек. Общаться с персоналом клиники Марите сложно — никто не знает английского, приходится переводить все через телефон. Даже диагноз не до конца ясен.

За лечение требуют много денег. Первый депозит был на сумму 50 тысяч бат — около 130 тысяч рублей. Затем несколько раз просили внести по 30 тысяч, и еще отдельно пришлось оплатить анализы, КТ и капельницы.

Накануне вечером потребовали внести еще 150 тысяч бат — около 400 тысяч рублей.