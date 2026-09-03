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    Турист из Хабаровска впал в кому в Таиланде, за лечение требуют полтора миллиона

    Robert Michael/dpa
    Фото: Robert Michael/dpa/www.globallookpress.com

    Турист из Хабаровска Александр лежит в больнице в Таиланде с тяжелой бактериальной пневмонией, за его лечение медики требуют полтора миллиона рублей. Об этом корреспонденту 360.ru рассказала дочь больного Даниэла.

    В Таиланд 53-летний мужчина отправился отдыхать с семьей. Незадолго до отъезда он почувствовал себя плохо, поднялась температура, появились галлюцинации.

    Туристической медицинской страховки у семьи не было, поэтому в клинике за лечение россиянина потребовали деньги. В больнице мужчина впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ.

    Врачи поставили диагноз бактериальная пневмония, вероятно, осложнение из-за короновируса.

    Супруга туриста уже отдала за лечение около 500 тысяч рублей, взяв кредиты. Однако у нее требуют еще порядка миллиона.

    В марте туристка из Крыма удалила в Патайе зуб мудрости и впала в кому. Причиной стал сепсис после операции.