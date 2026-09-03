Турист из Хабаровска впал в кому в Таиланде, за лечение требуют полтора миллиона
Турист из Хабаровска Александр лежит в больнице в Таиланде с тяжелой бактериальной пневмонией, за его лечение медики требуют полтора миллиона рублей. Об этом корреспонденту 360.ru рассказала дочь больного Даниэла.
В Таиланд 53-летний мужчина отправился отдыхать с семьей. Незадолго до отъезда он почувствовал себя плохо, поднялась температура, появились галлюцинации.
Туристической медицинской страховки у семьи не было, поэтому в клинике за лечение россиянина потребовали деньги. В больнице мужчина впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ.
Врачи поставили диагноз бактериальная пневмония, вероятно, осложнение из-за короновируса.
Супруга туриста уже отдала за лечение около 500 тысяч рублей, взяв кредиты. Однако у нее требуют еще порядка миллиона.
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