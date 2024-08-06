Жена погибшего во время взрыва москвича отказалась общаться с прессой

Жена москвича, который погиб в результате взрыва в многоэтажке на улице Артамонова, отказалась давать интервью журналистам. Видеозапись с ней появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как один из корреспондентов спросил женщину, хранил ли ее муж в квартире боеприпасы. Горожанка находилась в подавленном состоянии и отказалась отвечать на его вопрос. В сопровождении сотрудников МЧС и правоохранителей она села в полицейскую машину.

Ранее источник 360.ru сообщил, что у погибшего была жена и двое детей. Мужчина ушел из жизни в возрасте 62 лет. В МЧС подтвердили, что ЧП произошло не из-за бытового газа. По информации пресс-службы ведомства, пожара и нарушений конструкций дома нет.

Источник указал, что взрыв прогремел из-за детонации неизвестного устройства в двухкомнатной квартире на втором этаже.