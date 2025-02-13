Жена настроила против. Почему самый добрый кондуктор Петербурга судится с соседом

В августе 2024 года самого доброго кондуктора Санкт-Петербурга Виктора Лукьянова избил сосед — мужчине не понравилась бытовая просьба. В результате после нескольких нападений возбудили дело, первое заседание по которому состоялось 13 февраля. Лукьянов в беседе с 360.ru рассказал, что подсудимый не согласился на примирение сторон.

«Он свою вину не признает и не хочет идти на примирение. Утверждает, что весь подъезд от меня якобы устал. По его мнению, я таскаю мусор и развожу антисанитарию. Когда бил меня так и сказал — это тебе за мусор», — отметил он.

По мнению пенсионера, сосед заслужил наказание, а каким оно будет — решит суд. Даже условный срок самый добрый кондуктор Петербурга назвал для своего обидчика хорошим уроком. Дело против него возбудили об истязании.

«Сам по себе-то он тихий человек, но жена настроила против меня. И он по ее указанию на меня напал. Конфликт произошел из-за их шкафа, который я попросил убрать», — добавил собеседник 360.ru.

Лукьянов поделился, что после избиения получил огромную поддержку со всей страны, поэтому сейчас все ждут окончания дела. Однако прокурор предупредил, что судебные тяжбы могут затянуться и предстоит не одно заседание.

В комментарии 360.ru сосед пенсионера заявил, что никакого избиения не было. Извиняться перед Лукьяновым он не захотел, утверждая, что тоже пострадал от его рук. По словам мужчины, после потасовки у него были синяки.

Прозвище лучшего кондуктора Петербурга Виктор Лукьянов получил несколько лет назад. В новогодние праздники он одевался в костюм Деда Мороза и дарил конфеты пассажирам.