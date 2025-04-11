В Красноярском крае пенсионерке помогли вернуть квартиру, отнятую сиделкой

Суд в Красноярском крае вернул 100-летней пенсионерке, ребенку войны, квартиру, отобранную сиделкой. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В 2021 году пожилая женщина оформила на сиделку, работавшую с ней с 2009-го, право собственности на двухкомнатную квартиру в городе Назарово. Пенсионерка думала, что оно перейдет к соцработнику только после ее смерти, но ошиблась.

Telegram-канал Kras Mash сообщал, что, получив квартиру, сиделка резко изменила отношение к подопечной: стала запрещать ей выходить на улицу и видеться с родными. Узнав о произошедшем, за пенсионеркой приехала внучка из Ачинска и забрала ее к себе.

Тогда и выяснилось, что квартира уже три года принадлежит сиделке. По словам родственников пострадавшей, соцработница за это время вынесла из квартиры хрусталь, фарфоровый сервиз и даже гардины. Кроме того, у сиделки осталась банковская карта подопечной, с которой снимали деньги.

Теперь суд обязал сиделку съехать, а пенсионерке вернули ее права на квартиру.

В 2022 году сиделка в Санкт-Петербурге получила 6,5 года тюрьмы за то, что избила 98-летнюю блокадницу и пыталась угрожать ей убийством. Проработала у своей подопечной женщина меньше суток.