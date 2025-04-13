Землетрясение произошло у берегов Камчатки

Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали подземные толчки из-за землетрясения в акватории Тихого океана. Об этом свидетельствуют данные сайта Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.

Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 68 километров от города. Магнитуда толчков составила 4,9. Очаг залегал на глубине 59 километров под морским дном.

«Интерфаксу» в ГУ МЧС России по региону сообщили, что в отдельных районах Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой до четырех баллов. Угрозу цунами в регионе не объявляли.

Утром 13 апреля в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,9, его очаг находился на глубине 16 километров. Катаклизм разрушил минимум 17 домов.