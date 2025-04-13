Землетрясение произошло у берегов Камчатки

Жители Петропавловска-Камчатского почувствовали подземные толчки из-за землетрясения в акватории Тихого океана. Об этом свидетельствуют данные сайта Камчатского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук.
Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 68 километров от города. Магнитуда толчков составила 4,9. Очаг залегал на глубине 59 километров под морским дном.
«Интерфаксу» в ГУ МЧС России по региону сообщили, что в отдельных районах Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой до четырех баллов. Угрозу цунами в регионе не объявляли.
Утром 13 апреля в Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,9, его очаг находился на глубине 16 километров. Катаклизм разрушил минимум 17 домов.
Это не главное: в РПЦ высказались о многочисленных рецептах пасхальных куличей
Депутат Мособлдумы навестила бывших узников концлагерей в Павловском Посаде
Инновационные технологии охраны здоровья показали в Дубне главе ФМБА
Музыкальное шоу с необычными дуэтами артистов состоялось в Кремле
ВС России ударили по штабу украинских командиров в Сумах
Бойцам СВО из Павловского Посада передали 84 двухъярусных кровати
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте