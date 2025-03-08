Землетрясение произошло на севере Армении

МВД Армении: рядом с городом Спитак зафиксировали землетрясение

Сейсмологи засекли в Армении землетрясение силой 6-7 баллов. Об этом сообщил сайт спасательной службы МВД республики.

Подземные толчки зафиксировали на севере страны — в шести километрах от города Спитак Лорийской области. Землетрясение ощутили также жители областей Ширак и Тавуш.

«Зафиксировано землетрясение магнитудой 4,6 на глубине 10 км, в шести километрах к северо-востоку от города Спитак», — отметили в спасательной службе.

В областях Котайк, Гегаркуник и Арагацотн магнитуда толчков составила 2-4 баллов. Информация о пострадавших и разрушениях из-за ЧП не поступала.

За день до этого землетрясение магнитудой 4 произошло в Каспийском море. Подземные толчки возникли на глубине 44 километра.

Сейсмическую активность обнаружили 7 марта и на Кубани. В районе поселка Новомихайловский в Туапсинском районе засекли землетрясение магнитудой 3,9. Интенсивность подземных толчков составила 2,5–3 балла, в результате ЧП никто не пострадал.