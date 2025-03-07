Землетрясение магнитудой 3,9 произошло на Кубани

В Туапсинском районе Кубани в районе поселка Новомихайловский произошло землетрясение магнитудой 3,9. Оно произошло на глубине 10 километров. Жертв и разрушений нет, сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

«Зафиксировано землетрясение на глубине 10 км, на расстоянии 15 километров напротив поселка Новомихайловский, магнитудой 3,9 балла по шкале Рихтера, интенсивностью 2,5–3 балла», — отметили в пресс-службе.

От населения не было никаких жалоб, все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в обычном режиме.

Ранее землетрясение магнитудой 6,4 произошло 15 февраля на Алтае. Толчки ощутили во всех районах республики. После землетрясения власти ввели в регионе режим повышенной готовности.