Землетрясение магнитудой 4 зафиксировали в Каспийском море

Специалисты зафиксировали землетрясение в Каспийском море. Об этом заявили на официальном сайте Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.

По данным азербайджанских сейсмологов, подземные толчки магнитудой 4 произошли около 7:22 утра по московскому времени в Каспийском море. Землетрясение зафиксировали на глубине 44 километра.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Ранее в Туапсинском районе Кубани в районе поселка Новомихайловский на глубине 10 километров произошло землетрясение магнитудой 3,9. В пресс-службе краевого МЧС сообщили, что т населения не было никаких жалоб, все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения работают в обычном режиме.

В конце февраля аномальное явление зафиксировал Европейский сейсмологический центр (EMSC). Специалисты сообщили о землетрясении магнитудой 5,5 в центральной части Непала.