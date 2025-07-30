Землетрясение повредило объекты ЖКХ на Сахалине

Угрозу цунами для Северо-Курильска в Сахалинской области отменили после землетрясения, вызвавшего повреждение объектов ЖКХ. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасатели в ходе осмотра жилого фонда и социальных объектов в регионе обнаружили частичные повреждения на объектах ЖКХ. Также ущерб зафиксировали в городском порту и на прилегающей территории рыбопромышленного предприятия ООО «Алаид».

Кроме того, жители Северо-Курильска обращались за помощью по поводу заблокированных дверей в домах. Специалисты МЧС помогли им обеспечить доступ к жилью.

Землетрясение магнитудой 8,7 произошло на Камчатке в среду, 30 июля. Подземные толчки вызвали мощное цунами, накрывшее регионы Дальнего Востока. В Петропавловске-Камчатском рухнула стена одного из детских садов, обошлось без пострадавших.