Землетрясение магнитудой 8,1 произошло у побережья Филиппин

У берегов острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 8,1. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр .

Сейсмологическую активность зарегистрировали ближе к полуночи по местному времени в 58 километрах от Генерал-Сантоса. В этом городе живут порядка 679 тысяч человек. Очаг находился на глубине 57 километров.

Ранее в Институте нефтегазовой геофизики и геологии Сибирского отделения РАН объяснили крупные землетрясения в России и других странах движением Индийской и Евроазиатской плит. По словам ученых, сейсмическая активность может охватывать юг Азии вплоть до границы с асейсмичными Сибирскими платформами, а столкновение плит приводит к толчкам магнитудой выше 8.