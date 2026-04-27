Причиной землетрясений в России и Азии назвали столкновения плит

ИНГГ СО РАН: землетрясения в РФ случились из-за Индийской и Евроазиатской плит

Причиной крупных землетрясений в России и сопредельных странах стало столкновение Индийской плиты с Евроазиатской. Об этом сообщила пресс-служба Института нефтегазовой геофизики и геологии Сибирского отделения Российской академии наук.

Сейсмическую активность зарегистрировали в южной части Азии до границы с асейсмичными Сибирскими платформами на севере. Столкновение плит спровоцировало землетрясения магнитудой более 8.

Ученые добавили, что за последние 35 лет в регионе также зафиксировали серию сейсмических событий магнитудой более 6,5. К ним отнесли Южно-Якутское, Зайсанское, Хубсугульское, Чуйское и другие землетрясения.

«Все эти сейсмические события сопровождаются современными движениями земной поверхности», — уточнили в институте.

Ранее в Монголии зафиксировали подземные толчки, эпицентром которых оказался горный район, в 163 километрах от города Ховда. Магнитуда землетрясения составила 5,8. Сейсмоактивность почувствовали жители нескольких районов Китая.