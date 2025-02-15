Землетрясение магнитудой 6,4 произошло на Алтае

В Республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 6,4 в эпицентре. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

«В 08:48 по местному времени (04:48 по московскому) в 1,3 километрах юго-восточнее населенного пункта Старый Бельтир Кош-Агачского района зарегистрирована сейсмическая [активность] магнитудой 6,4», — уточнили в ведомстве.

Толчки ощущались по всей территории республики.

В своем Telegram-канале ведомство сообщило, что подземные толчки ощутили и жители Алтайского края. Речь идет о восточной части региона — Заринской, Бийской и Белокурихинской зонах, а также городе Барнаул.

Позже в МЧС уточнили, что на территории Алтайского края интенсивность толчков не превышала трех баллов. Сейсмособытие ощутили на территории 29 муниципальных образование, обошлось без разрушений.

Ранее землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов южных Курильских островов, а днем ранее подземные толчки силой 4,4 по шкале Рихтера ощутили в районе Сочи.