Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Сочи

Землетрясение магнитудой 4,4 по шкале Рихтера произошло в районе Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю и в городской администрации.

Эпицентр залегал в горах в восьми километрах от села Солохаул на глубине 10 километров. Пострадавших и разрушений нет, инфраструктура продолжает работать в штатном режиме.

Телеканал «Кубань 24» сообщил, что у многих жителей Сочи шаталась мебель и звенела посуда.

Накануне землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали в окрестностях Туапсе. У некоторых жителей города падали шкафы, кто-то чувствовал вибрацию, идя по улице.

Издание «Любимый Сочи» вместе с учеными выяснило, что риск землетрясений в регионе магнитудой до восьми баллов невелик, поскольку сейсмическая энергия не накапливается, а сбрасывается через толчки меньшей мощности, которые фиксируют по 100-130 раз в год.