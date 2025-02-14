Землетрясение магнитудой 4,9 произошло у берегов южных Курил

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 4,9 по шкале Рихтера у побережья южных Курил. Об этом сообщает сайт телеканала «Звезда» со ссылкой на представителей сейсмостанции «Южно-Сахалинск».

По опубликованной информации, подземные толчки произошли в пятницу, 14 февраля, в 12:32. Эпицентр землетрясения находился в 197 километрах юго-западнее необитаемого острова Симушир.

Очаг природного явления залегал в Тихом океане на глубине 62 километров. Эксперты не получали данных об ощутимости подземных толчков. Тревогу цунами не объявляли.