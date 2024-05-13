Землетрясение магнитудой 6 произошло на Байкале | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 04:10 Землетрясение магнитудой 6 произошло на Байкале МЧС: на Байкале зафиксировали подземные толчки магнитудой 6 РИА «Новости»

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В акватории Байкала зафиксировали землетрясение магнитудой шесть. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Иркутской области.

«Зарегистрировано сейсмособытие на акватории озера Байкал в 50 километрах от села Гремячинск, Ольхонский район. Интенсивность в эпицентре — 6,0», — говорится в сообщении.

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По данным Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН, интенсивность толчков в Улан-Удэ составляла три-четыре балла (от слабой до умеренной), а в Иркутске — три балла.

Кроме того, подземные толчки интенсивностью три балла зарегистрировали в Хомутово, Дзержинске, Нижнем Саянтуе, Смоленщине и Сотниково.

Ранее Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра сообщил о землетрясении у архипелага Кермадек в Новой Зеландии. Магнитуда подземных толчков составила 5,4. Эпицентр залегал на глубине 55 километров. О том, были ли пострадавшие или разрушения пока ничего неизвестно.

В Ленкоранском районе Азербайджана два дня назад зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,5. Очаг располагался на глубине 18 километров.