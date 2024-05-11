Землетрясение произошло на юге Азербайджана | 360°

Мир 11 мая 2024, 19:12 Землетрясение произошло на юге Азербайджана Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло на юге Азербайджана Unsplash

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Землетрясение магнитудой 5,5 балла произошло 11 мая в Ленкоранском районе Азербайджана. Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы.

По данным специалистов организации, очаг подземных толчков располагался на глубине 18 километров.

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«Землетрясение ощущалось в эпицентре силой 6 баллов, а в прилегающих районах — 5,3 балла», — уточнили в центре.

Там же подчеркнули, что на данный момент информации о разрушениях не поступало.

Утром в субботу землетрясение магнитудой 5,2 произошло также в акватории Авачинского залива — в 66 километрах от Петропавловска-Камчатского. Об этом сообщали в главке МЧС по Камчатскому краю, уточнив, что угроза цунами не объявлялась.

Подземные толчки силой до четырех баллов ощутили жители Петропавловска-Камчатского и Вилючинска, добавили в Камчатском филиале геофизической службы РАН.