Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Новой Зеландии | 360°

Мир 12 мая 2024, 15:18 Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Новой Зеландии ЕССЦ: у архипелага Кермадек в Новой Зеландии произошло землетрясение Unsplash

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В воскресенье, 12 мая, землетрясение магнитудой 5,4 произошло у архипелага Кермадек в Новой Зеландии. Об этом сообщила пресс-служба Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Сейсмологи указали, что землетрясение произошло около 03:30 (06:30 по московскому времени) в 903 километрах к северо-востоку от города Хикс-Бэй. Эпицентр залегал на глубине 55 километров. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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Накануне подземные толчки магнитудой 5,5 зафиксировали в Ленкоранском районе Азербайджана. Очаг землетрясения находился на глубине 18 километров. Также землетрясение произошло в акватории Авачинского залива на Камчатке. Его почувствовали жители Вилючинска.