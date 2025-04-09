Российские спасатели вытащили беременную женщину из-под завалов в Мьянме

Спасатели МЧС России завершили активную фазу аварийно-спасательных работ в Мьянме, пострадавшей от мощнейшего землетрясения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Условия, в которых круглосуточно работает наш сводный отряд, очень сложные: 40-градусная жара и тропический климат. Благодарю за службу», — сказал глава ведомства Александр Куренков.

В МЧС напомнили, что первые силы и средства в Мьянму направили еще 28 марта. В зону ЧС прибыли больше 260 российских спасателей, медиков, психологов и кинологов. Для работ развернули полевой лагерь и аэромобильный госпиталь.

В первый же день из-под завалов гостиницы в Мандалае спасли беременную женщину. Помощь оказали больше чем 330 местным жителям. На базе аэромобильного госпиталя российские врачи провели более 60 хирургических вмешательств.

Ранее стало известно, что после землетрясения Мьянма столкнулась с гуманитарным кризисом. Стихия разрушила важнейшие объекты инфраструктуры.