Землетрясение произошло у водопада Учан-Су в Ялте

Землетрясение магнитудой 2,3 произошло в Ялте. Об этом РИА «Новости» сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени Вернадского Марина Бондарь.

«В понедельник, 20 января, в 15:41 и 19 секунд (по московскому времени) произошло землетрясение», — уточнила специалист.

Энергетический класс толчка — 8,4, добавила она. Эпицентр колебаний находился в районе водопада Учан-Су на южном склоне горной гряды Ай-Петри. Такое землетрясение считается слабым, подчеркнула Бондарь.

На прошлой неделе землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Соломоновых островов в Тихом океане. Эпицентр находился близ архипелага Санта-Крус. Толчки произошли на глубине примерно 48,1 километра. Сообщений о пострадавших не поступало, угрозу возникновения цунами не объявляли.