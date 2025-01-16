Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у Соломоновых островов

В Тихом океане недалеко от Соломоновых островов произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщил RT со ссылкой на Геологическую службу США.

Эпицентр землетрясения располагался вблизи архипелага Санта-Крус, примерно в 10 километрах южнее острова Ваникоро и в 33 километрах юго-восточнее острова Нендо. Толчки зафиксированы на глубине около 48,1 километра.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не было. Угрозу возникновения цунами также не объявляли.